Bispingen: Immenhof-Versteigerung wird erneut verschoben

Stand: 31.08.2022 14:20 Uhr

Das Versteigerungsverfahren um den Immenhof in Bispingen geht in eine weitere Runde. Das zuständige Amtsgericht in Soltau versagte am Mittwoch den Zuschlag auf ein Höchstgebot von 5,5 Millionen Euro.