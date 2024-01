Stand: 12.01.2024 09:10 Uhr Eis war zu rutschig: Rehbock von gefrorenem See gerettet

In Gartow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat die Feuerwehr am Donnerstag ein Reh von einer Eisfläche gerettet. Einer Spaziergängerin am Großen Gartower See war der junge Rehbock aufgefallen, der auf dem Eis ausgerutscht war und allein nicht mehr auf die Beine kam. Die Frau informierte den zuständigen Jagdpächter. Die daraufhin alarmierten Feuerwehrleute holten das Tier mit einem Rettungsschlitten und einem Netz vom Eis - und ließen es im Wald wieder frei. Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Spaziergängerin habe mit ihrem Anruf alles richtig gemacht. Generell gelte: Wenn Tiere auf dem Eis oder im Wasser in Not sind, sollten Beobachter nicht selbst handeln, sondern lieber Hilfe holen. Insbesondere Spaziergänger mit Hunden würden Rehe, Hasen und andere Tiere eher in ihre misslichen Lagen zurücktreiben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.01.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere