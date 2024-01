Glatteis: Viele Unfälle in Niedersachsen - 29-Jähriger stirbt Stand: 12.01.2024 11:14 Uhr Bei einem Glatteis-Unfall in Prinzhöfte (Landkreis Oldenburg) ist ein 29-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit noch vor glatten Straßen im Süden Niedersachsens.

Der 29-Jährige war laut Polizei mit seinem Wagen von der eisglatten Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Ersthelfer hätten den Rettungsdienst verständigt. Der Notarzt konnte vor Ort allerdings nur den Tod des Mannes feststellen. Bereits heute Morgen war in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) ein Sattelzug von der Straße gerutscht und gegen eine Laterne geprallt. Laut einer Polizeisprecherin blieb der Fahrer unverletzt. Im Nordwesten Niedersachsens habe es nur wenige Glätteunfälle gegeben.

Stellenweise Glatteis-Warnung des DWD in Niedersachsen

In Teilen Niedersachsens kann es weiter stellenweise sehr glatt sein. Das ist vor allem im Süden bei Göttingen, Goslar und Salzgitter der Fall. Verkehrsteilnehmende sollten besonders vorsichtig sein. Ab Braunschweig bis hoch nach Lüneburg warnt der DWD vor Frost.

Viele Unfälle durch Eis am Donnerstag: Auto rutscht in Stromkasten

Seit Donnerstag kommt es in Niedersachsen immer wieder zu Glätteunfällen. In der Region Hannover seien es bis dato knapp 20, so die Polizei. Für Stadt und Kreis Osnabrück meldete die Polizei etwa 18 Unfälle. In Bohmte war ein Mann mit seinem Wagen auf spiegelglatter Straße gegen einen Baum geprallt, er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Zahlreiche Unfälle ereigneten sich auch in Braunschweig und Salzgitter: In Salzgitter fuhr Donnerstagabend ein Auto in einen Stromverteilerkasten und beschädigte ihn. Einige Haushalte waren daraufhin vorübergehend ohne Strom.

Polizist bei Unfall auf A7 schwer verletzt

Auf mehreren Autobahnen sorgte Blitzeis ebenfalls für Chaos. Besonders betroffen waren die A39 Richtung Braunschweig zwischen Westerlinde und Salzgitter-Lichtenberg, die A2 zwischen Bad Eilsen und Oelde sowie die A7 zwischen Echte und Seesen. Bei Seesen wurde ein Polizist bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte er zuvor einen anderen Unfall aufgenommen. Währenddessen sei eine 30-Jährige mit ihrem Auto beim Bremsen ins Schleudern geraten - das Heck ihres Autos traf den 53-jährigen Polizisten. Die 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

