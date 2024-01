Stand: 11.01.2024 15:26 Uhr Taubblinder Hund wird aus Eiswasser gerettet

Der taube und blinde Hund "Murphy" ist in Meinersen (Landkreis Gifhorn) von der Feuerwehr aus einem Graben mit Eiswasser gerettet worden. Ein Feuerwehrmann war dazu mit einer Wathose in das Eiswasser gestiegen, berichtete Carsten Schaffhauser von der Feuerwehr Meinersen. Ein Fußgänger hatte den 16-jährigen Spitzmischling am Dienstagabend entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Diese hatten den Hund vorerst mit ins Feuerwehrhaus genommen, ihn abgetrocknet und aufgewärmt. Er war seiner Besitzerin nach ihren Angaben davongelaufen. Sie holte den Hund auf der Feuerwache ab und brachte ihn zu einem Tierarzt. Mittlerweile ist "Murphy" wieder zu Hause und wohlauf.

