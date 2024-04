Stand: 18.04.2024 10:39 Uhr Einsatz gegen völkische Siedler: Auszeichnung für Initiative

Die "Gruppe beherzt für Demokratie und Vielfalt" aus Ebstorf (Landkreis Uelzen) wird mit dem Julius-Rumpf-Preis 2024 der Martin-Niemöller-Stiftung ausgezeichnet. Die Initiative wird ausgezeichnet, weil sie sich gegen den immer stärker werdenden "völkischen" Rechtsruck in der Heideregion und darüber hinaus einsetze, begründet die Stiftung ihre Entscheidung. Die "Gruppe beherzt für Demokratie und Vielfalt" ist seit 2018 aktiv und zählt mittlerweile nach eigenen Angaben rund 600 Mitglieder. "Dass wir mit dieser Auszeichnung in die inhaltliche Nachfolge von aktiven Widerständlern des Nationalsozialismus genommen werden, macht uns demütig", sagt Martin Raabe, der Sprecher der Initiative. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll am 1. Juni in der Klosterkirche Ebstorf verliehen werden.

