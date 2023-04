Stand: 14.04.2023 15:23 Uhr Dreibeiniger Hund muss nach Entenjagd gerettet werden

Nach einer Jagd auf eine Ente ist ein dreibeiniger Hund am Donnerstagabend in einem Uferbereich zwischen Gestrüpp und Geäst stecken geblieben. Das Tier konnte sich selbst nicht mehr aus seiner Lage befreien, teilte die Kreisfeuerwehr in Lüchow am Freitag mit. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten den Hund, der seinem Jagdinstinkt gefolgt war, mit Motorsägen aus einem dichten Gestrüpp im Uferbereich eines Ausläufers der Jeetzel in der Nähe des Hafens bei Hitzacker befreien. Die Einsatzkräfte übergaben ihn nach der Rettung wohlbehalten seiner Besitzerin. "Klitschnass und ein wenig unterkühlt freute er sich, als er sein Frauchen wieder hatte", teilte die Feuerwehr mit. Die Ente konnte unverletzt entkommen.

