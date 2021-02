Stand: 10.02.2021 11:25 Uhr Conti baut Produktion am Standort Dannenberg weiter aus

Das Technologieunternehmen Continental investiert in sein Werk in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) rund 1,6 Millionen Euro. Die Tochtergesellschaft ContiTech produziert dort Antriebsriemen für industrielle Anlagen wie etwa Windräder. Hintergrund für die Millioneninvestition ist nach Unternehmensangaben unter anderem, dass die Nachfrage nach Windkraftanlagen steigt. Der Ausbau der Produktion ist auch mit einem höheren Bedarf an Arbeitskräften verbunden, weshalb in Dannenberg Neueinstellungen geplant sind.

