Stand: 23.04.2021 11:15 Uhr Clan-Kriminalität? Durchsuchungen in Lüneburg und Bardowick

Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitag mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Lüneburg und Bardowick durchsucht. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Einsatz in den frühen Morgenstunden in fünf Wohn- und Gewerbeobjekten seien Beweismittel sowie Bargeld in Höhe von mehr als 30.000 Euro sichergestellt worden. Die Beamten mussten mitunter Gewalt anwenden, um in die Räume vorzudringen, hieß es. Eine der angetroffenen Personen wurde festgenommen. Gegen sie habe ein Haftbefehl vorgelegen, so die Ermittler.

Gefährliche Körperverletzung: Bezug zur Clan-Kriminalität?

Hintergrund der Aktion sind laut Polizei Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung Anfang März. Dabei werde ein Bezug zur Clan-Kriminalität vermutet. Bei dem Vorfall hatten laut Polizei in Bardowick vier Personen mit einem Teleskopschlagstock und einem Baseballschläger auf zwei Männer eingeschlagen, die sie zuvor mit dem Auto verfolgt hatten. Die vier Angreifer im Alter von 21, 28, 29 und 58 Jahren gehören laut Polizei einer Familie an.

