Stand: 02.12.2024 15:10 Uhr Bleckede und Dahlenburg machen Wärme-Plan für die Region

Die Stadt Bleckede und die Samtgemeinde Dahlenburg (Landkreis Lüneburg) wollen mit regenerativen Energien gemeinsam eine Wärmewende für die Region erreichen. Wie die beiden Kommunen mitteilen, soll in Dahlenburg Strom durch Windparks entstehen. Dieser könne dann für den Betrieb von Groß-Wärmepumpen eingesetzt werden, die außerhalb der Wohngebiete aufgestellt würden, hieß es. In Bleckede dagegen könne Umweltwärme aus der Elbe gewonnen werden. Auch dafür werde Strom benötigt, teilen die Verantwortlichen mit. Über ein zentrales Wärmenetz soll die Wärme dann in beiden Regionen in die Haushalte transportiert werden. Aktuell müssen die kommunalen Gremien über eine Machbarkeitsstudie entscheiden. Darin geht es den Angaben nach neben technischen Fragestellungen auch um Genehmigungen und wirtschaftliche Berechnungen.

