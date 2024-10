Stand: 14.10.2024 10:46 Uhr Baustart: Neue Erdwärme für Tausende Haushalte in Hannover

In Hannover sind am Montag die ersten Arbeiten für ein großes Energie-Projekt gestartet. Im Stadtteil Lahe entsteht eine neue Erdwärme-Anlage. Mit einer Leistung von 30 Megawatt soll sie ab 2027 das Fernwärmenetz beliefern und einen wesentlichen Beitrag zum Kohleausstieg in Hannover leisten, teilte die Stadt mit. Mit der Geothermie-Anlage könnten rund 15 Prozent des Fernwärmebedarfs gedeckt werden. Dies entspreche dem Jahresbedarf von bis zu 20.000 Wohnungen, schätzt der Energieversorger Enercity. Auch in Burgwedel (Region Hannover) sollen durch ein weiteres Projekt fast 2.000 Anwohner mit Erdwärme versorgt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover