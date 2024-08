Stand: 13.08.2024 12:09 Uhr Betrunkener Jugendlicher löst Polizeieinsatz auf Bahnstrecke aus

Ein alkoholisierter 17-Jähriger hat am Montagabend einen Polizeieinsatz mit Hubschrauber ausgelöst. Laut Bundespolizei hatten Mitarbeitende der Deutschen Bahn den Jugendlichen am späten Montagabend entdeckt. Er habe im Gleisbereich bei Lindwedel (Landkreis Heidekreis) gelegen und nicht auf Ansprache reagiert, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Stattdessen sei er in ein angrenzendes Waldstück geflohen. Man habe nicht ausschließen können, dass der Jugendliche sich selbst gefährde. Deshalb wurde die Bahnstrecke zwischen Hannover und Soltau vorsichtshalber gesperrt. Züge fielen aus oder fuhren verspätet. Mithilfe eines Hubschraubers suchte die Polizei nach dem Jungen und konnte ihn wenig später aufspüren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Jugendliche wurde in eine Jugendeinrichtung gebracht.

