Stand: 18.11.2024 08:03 Uhr Bad Bevensen will den Tourismus neu ausrichten

Der Kurort Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) will seine Tourismusstrategie neu ausrichten und damit neue Zielgruppen ansprechen. Ein neues Gutachten der Lüneburger Heide GmbH rät dazu, dabei verstärkt die Natur und die Fahrradinfrastruktur in den Fokus zu rücken. Bisher sei das touristischen Angebot hauptsächlich auf Gäste ausgerichtet, die aus gesundheitlichen Gründen kommen, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Die Gastronomiebetriebe und das lokale Marketing seien gefordert, ihre Angebote darauf abzustimmen. In das Radwegenetz müsse nicht investiert werden, da es bereits in einem sehr guten Zustand sei.

