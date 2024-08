Motiviert, engagiert und begehrt: Azubis reden Klartext Stand: 04.08.2024 08:21 Uhr Der Mangel an Auszubildenden und Fachkräften ist groß - Azubis haben die Auswahl. Drei von ihnen aus Niedersachsen berichten über ihre Erfahrungen, Sorgen und den Wunsch nach einer Work-Life-Balance.

von Josephine Lütke

"Möchten Sie lieber warmes oder kühles Wasser?", fragt Mattea Tälkers (20) ihre Patientin. Sie steht am Pflegebett, hält eine Schüssel mit einem Waschlappen in der Hand und fängt an, die Beine ihrer Patientin zu waschen, die sie selbst nach einer Operation nicht bewegen kann. Mattea Tälkers ist Auszubildende zur Pflegefachkraft am Klinikum Osnabrück und der dazugehörigen Akademie. Ganz besonders begeistern sie an ihrem Job der Menschenkontakt und die Dankbarkeit: "Man ist nicht nur Pflegerin. Wenn man die Patienten beispielsweise geduscht hat, dann kämmt man ihnen auch noch die Haare, so wie sie das wollen. Man macht sie hübsch. Da ist dann noch eine andere menschliche Ebene dazwischen."

Lernen in der Berufsschule: eine Herausforderung

Auch Eva Becher (17) findet vor allem den Kontakt zu den Kunden bei der Arbeit wichtig. Sie lernt Schornsteinfegerin in Bad Eilsen und wusste schon immer, dass sie ins Handwerk will. "Ich muss raus, was sehen", sagt sie. "Und wenn da Lüftchen weht oben auf dem Dach und man den Ausblick genießen kann: Das ist schon echt ganz geil." Die Berufsschule ist durchaus anspruchsvoll, so Eva Becher. Verbrennungslehre, Berechnungen der Werte bei den Heizungsmessungen, Chemie: Eine Ausbildung ist nicht nur "learning by doing". Auch für Pflegefachfrau Mattea Tälkers ist die Schule eine Herausforderung. Denn seit 2020 ist ihre Ausbildung generalistisch. Heißt: Altenpflege, Kinderkrankenpflege und Krankenpflege sind jetzt nicht mehr getrennt, sondern in einem Beruf zusammengelegt. Und dementsprechend werde auch das Lernfeld angepasst, sagt sie.

Work-Life-Balance: Freizeit als Ausgleich

Umso wichtiger ist den beiden jungen Frauen ihre Freizeit. Denn sie ist ihr Ausgleich. Freunde, Musik, Sport aber auch ehrenamtliches Engagement im Kanuverein oder in der Landjugend: Die Work-Life-Balance ist ihnen wichtig und gibt ihnen Kraft für den Beruf. Aber auch Leistung und Verantwortung zu übernehmen sind den Auszubildenden wichtig. Ryan Lenz (21) aus der Grafschaft Bentheim lernt Mechatroniker. Und auch er engagiert sich ehrenamtlich. Seit er zehn Jahre alt ist, ist er in der Feuerwehr. "Es ist mehr als nur ein Hobby, weil man eine große Verantwortung hat und das macht mir Spaß", sagt er.

Klimawandel und Rechtsruck: Das beschäftigt die Azubis

Verantwortung übernehmen ist für viele Auszubildende auch in ihrem Beruf ein großes Thema. Schornsteinfegerin Eva Becher hat durch ihren Job festgestellt, dass sie selbst etwas verändern kann, wenn es um den Klimawandel geht. "Wir haben ja auch die Energieberatung. Und da versuchen wir die Kunden natürlich so gut wie möglich zu beraten, sodass sie in ihrem Standard ein möglichst umweltfreundliches Haus haben." Für Eva Becher ist es ein schönes Gefühl, damit etwas gegen den Klimawandel tun zu können. Auch Mechatroniker Ryan Lenz ist dieses Thema wichtig. "Ich werde darauf achten, dass meine Erfahrung später in einem Betrieb genutzt wird, der auch in die Zukunft denkt, der nachhaltig arbeitet. Denn sonst wird es den Betrieb sicherlich auch nicht mehr lange geben", sagt er. Die Pflegeauszubildende Mattea Tälkers macht sich nicht nur um den Klimawandel, sondern auch um den Rechtsruck in der Gesellschaft Gedanken. "Ich weiß gar nicht was wir in der Pflege ohne ausländische Fachkräfte machen sollten. Da können wir sehen, wo wir bleiben", sagt sie.

Zukunftswunsch: Kampf gegen Fachkräftemangel

Mehrarbeit, weniger Flexibilität bei den Arbeitszeiten oder mit Kunden und Patienten: Den Mangel an Fachkräften merken auch schon die Auszubildenden. Die befragten Azubis aus Niedersachsen wünschen sich daher nicht nur einen erfolgreichen Abschluss, Weiterbildungen und ein ordentliches Gehalt. Sie hoffen auf mehr Menschen, die sich für ihren Beruf begeistern. Für Mattea Tälkers ist der Kampf gegen den Pflegenotstand ein besonders wichtiger Wunsch für die Zukunft. "Denn mit mehr Personal ist das eine viel schönere Arbeit. Man hat viel mehr Zeit für die Patienten", sagt sie.

