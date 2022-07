Stand: 21.07.2022 15:22 Uhr Angriff auf jüdisches Restaurant: Gericht verringert Strafe

Nach dem Angriff auf das jüdische Restaurant "Schalom" in Chemnitz im August 2018 ist die Strafe für einen der Täter in einem Berufungsprozess reduziert worden. Anders als das Amtsgericht sah das Landgericht Chemnitz keinen Fall von schwerem Landfriedensbruch und verurteilte den 31-jährigen Angeklagten aus dem Landkreis Stade statt zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe zu zehn Monaten auf Bewährung, wie das Gericht mitteilte. Die Bewährungszeit sei auf drei Jahre festgelegt worden. Zudem muss der Mann 1.500 Euro an den Verein "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste" zahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.07.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus