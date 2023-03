Stand: 21.03.2023 11:58 Uhr Amelinghausen: Feuer zerstört Dachstuhl von Einfamilienhaus

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem brennenden Einfamilienhaus in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) gerufen worden. Die Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei selbst ins Freie retten. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten nicht verhindern, dass der Dachstuhl des Hauses komplett ausbrannte. Ein Feuerwehrmann fiel vom Dachgeschoss ins erste Obergeschoss und wurde leicht verletzt. Die Polizei mutmaßt, dass ein technischer Defekt an einer neu installierten Solaranlage das Feuer ausgelöst hat. Der Schaden wird auf mehr als 500.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.03.2023 | 06:30 Uhr