Altes Land: Obstblüte erneut früher als gewohnt

Stand: 19.04.2025 15:23 Uhr

Die Obstbäume in Jork (Landkreis Stade) im Alten Land blühen in diesem Jahr fünf Tage früher als im Durchschnitt - trotz der Trockenheit in den vergangenen Wochen. Pomologen bleiben gelassen.