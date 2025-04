Stand: 08.04.2025 16:27 Uhr Adendorf: Gemeinde bekommt neuen Bahn-Haltepunkt

Der Planfeststellungsbeschluss für den neuen Bahn-Haltepunkt in Adendorf (Landkreis Lüneburg) liegt vor. Im Oktober sollen die Bauarbeiten beginnen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Die Station wird demnach unter anderem mit digitalen Anzeigetafeln, Sitzmöglichkeiten und einem Wetterschutzhaus ausgestattet. Zudem werde der Bahnsteig barrierefrei zugänglich sein, heißt es. Das mittlerweile privat genutzte Bahnhofsgebäude wird laut Bürgermeister Thomas Maack (SPD) nicht wieder in Betrieb genommen. Die Kosten für den neuen Haltepunkt in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro teilen sich das Land Niedersachsen, die Deutsche Bahn und die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll der erste Zug auf der Strecke zwischen Lüneburg und Lübeck Mitte 2026 in Adendorf halten.

