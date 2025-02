Stand: 04.02.2025 09:16 Uhr Güterverkehr stärken: Nordhorn verkauft Grundstück für Bahnnutzung

Der Rat der Stadt Nordhorn (Grafschaft Bentheim) hat beschlossen, ein Grundstück an die Bentheimer Eisenbahn zu verkaufen. Trotz vieler Interessenten habe man das Grundstück jahrelang zurückgehalten, um eine Nutzung der Bahn zu ermöglichen, so die Stadt. Auf dem rund 22.000 Quadratmeter großen Industriegrundstück in einem Gewerbegebiet soll nun ein Logistikzentrum für den Güterverkehr entstehen - darunter eine Anlage, auf der bis zu sechs Waggons gleichzeitig be- oder entladen werden können. Die Stadt Nordhorn sieht in dem Verkauf einen wichtigen Schritt, um den Güterverkehr in der Region zu stärken. Das Grundstück soll rund 20 Millionen Euro kosten, teilte die Stadt mit. Die Bentheimer Eisenbahn habe einen Antrag an den Bund gestellt, um eine Förderung zu bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.02.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr