Stand: 01.11.2021 08:42 Uhr A7: Bus fährt auf drei Rädern durch Niedersachsen

Besorgte Verkehrsteilnehmer haben der Polizei einen Reisebus gemeldet, der auf nur drei Rädern auf der A7 im Heidekreis in Richtung Hamburg unterwegs war. Beamte der Autobahnpolizei Winsen machten den Bus ausfindig und leiteten ihn auf einen Autobahnparkplatz. Dort stellten die Beamten fest, dass der Reisebus vermutlich einen hydraulischen Defekt im Bereich der Vorderachse hatte und deshalb auf nur drei Rädern unterwegs war. Der 49-jährige Fahrer habe den Bus am Sonntag noch bis nach Kiel fahren wollen, was die Polizei jedoch untersagte. Dem Fahrer sowie dem Halter drohen jetzt Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

