75-Jähriger vermisst: Polizei sucht seit Tagen ohne Erfolg

Die Polizei sucht seit vergangenem Freitag nach einem 75-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg. Hans Heiner S. war mittags aus einem Seniorenheim in Bardowick verschwunden. Suchhunde konnten seine Spur nach Angaben der Polizei bis zum Bahnhof in Lüneburg verfolgen, wo er möglicherweise in einen Zug in Richtung Lübeck gestiegen ist. Der vermisste 75-Jährige kann nur eingeschränkt sprechen, er ist aber laut Polizei geistig und körperlich fit.

Hans Heiner S. trägt den Angaben zufolge wahrscheinlich eine Brille, eine braune Hose, eine braune Lederjacke mit Fellkragen und eine Schiebermütze. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vermissten unter der Telefonnummer (04131) 83 06 22 15.

