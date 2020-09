Stand: 26.09.2020 13:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

#kulturverhungert": Künstler-Demo für mehr Hilfen

Freischaffende Künstler, Musiker und Beschäftigte der Veranstaltungsbranche sind am Sonnabend in Hannover auf die Straße gegangen. Die Künstler beklagen fehlende Corona-Hilfen durch die Politik, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Während für viele Wirtschaftszweige Kurzarbeitergeld bezahlt werde, müssten Künstler aber auch Veranstaltungstechniker nun vielfach von Hartz-IV leben, hieß es. Die Polizei zählte etwa 150 Teilnehmer bei der Demonstration auf dem Opernplatz unter dem Titel "#kulturverhungert".

Hilfe vom Land nur "heiße Luft"?

Für viele freischaffende Künstler sei die momentane Situation existenzbedrohend, sagte Mitorganisatorin Dorothee Palm. Seit April habe die niedersächsische Landesregierung keine ausreichenden finanziellen Mittel in Aussicht gestellt, um die corona-bedingten Verdienstausfälle aufzufangen. Die vom niedersächsischen Kulturminister Björn Thümler (CDU) jüngst versprochenen finanzielle Unterstützung in Höhe von zehn Millionen Eurokäme bei Künstlern und Musikern nicht an. Dies sei "heiße Luft", sagte Palm. Die Kulturschaffenden fordern direkte Finanzhilfen, um die Corona-Zeit überbrücken zu können.

