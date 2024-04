Stand: 26.04.2024 16:01 Uhr Weser-Radweg: Deutlich weniger Radtouristen im Jahr 2023

Mehr als 370.000 Besucher sind in der Saison 2023 mit dem Fahrrad entlang der Weser gefahren. Das zeigen Zahlen von insgesamt acht Messpunkten auf dem Abschnitt zwischen Hann. Münden und Nienburg, teilt der Verein Weserbergland Tourismus mit. In der vorherigen Saison waren es noch über 530.000 Radtouristen. Allerdings war der Sommer damals auch deutlich sonniger und nicht so verregnet wie der vergangene. Das Ergebnis zeige, wie wetterabhängig der Erfolg des Weser-Radwegs ist, so der Tourismusverein. Für den gesamten Weser-Radweg bis nach Cuxhaven geht Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik, von noch viel höheren Zahlen aus.

