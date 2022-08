Stand: 19.08.2022 07:57 Uhr Zu wenig Wasser: Maschseeflotte stellt Betrieb ein

Niedrigwasser behindert nicht nur den Schiffsverkehr auf der Weser - jetzt ist auch die Maschseeflotte in Hannover lahmgelegt. Die Boote müssten ab sofort im Bootshaus bleiben, teilte das hannoversche Verkehrsunternehmen Üstra mit. Die Stadt Hannover habe wegen des niedrigen Wasserstandes entschieden, dass die Rund- und Charterfahrten vorerst ausfallen müssen. Beim Maschseefest waren die vier Schiffe noch unterwegs. Die Stadt Hannover hatte vor Kurzem die Wasserzufuhr aus den Ricklinger Kiesteichen in den Maschsee gestoppt. Denn auch in den Kiesteichen sinkt der Wasserstand.

