Maschseefest lockt mehr als zwei Millionen Besucher an Stand: 14.08.2022 14:12 Uhr Zum Abschluss des Maschseefests in Hannover zeigen sich die Veranstaltenden am Sonntag erfreut über den Besucheransturm. Rund 2,2 Millionen Gäste haben das 19-tägige Volksfest besucht.

"Schöner hätte der Re-Start des Maschseefests nicht sein können", sagte Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH. Das Wetter sei fast durchgehend hervorragend gewesen, außerdem habe es tolle Konzerte und vielfältige kulinarische Angebote gegeben. Nolte betonte, er sei überrascht, dass rund 250.000 Menschen mehr als 2019 zu dem Fest gekommen sind. In den vergangenen zwei Jahren war das Maschseefest wegen der Corona-Pandemie jeweils abgesagt worden.

VIDEO: Die Urlaubsmacher: Als Bedienung auf dem Maschseefest (06.08.2022) (5 Min)

Maschseefest unter Top Fünf in Deutschland

Dass die Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet und sogar aus Belgien und den Niederlanden anreisten, wertet Nolte als Beleg für die Strahlkraft: "Wir sind das größte Volksfest in Niedersachsen und in Deutschland unter den Top Fünf", so der Maschseefest-Chef. "Zudem sind wir durch den See auch einzigartig."

Viele kulinarische Angebote

Das Festival hatte in diesem Jahr zu einer kulinarischen Weltreise eingeladen: Zahlreiche Restaurants und Biergärten waren rund um den See aufgebaut, es gab mehr als 4.000 Sitzplätze. Außerdem lockten Winzerabende und Sonntags-Frühschoppen Besucherinnen und Besucher an. Rund 14.000 Menschen nutzten zudem die Boote der Maschseeflotte, um zwischen den Ufern zu pendeln.

Straftaten laut Polizei auf Niveau von 2019

Auch die Polizei war zufrieden: Die Beamten sprachen von einem friedlichen Verlauf. Die Zahl der Straftaten habe sich im Vergleich zu 2019 kaum verändert. So kam es nach bisherigem Stand zu 47 Körperverletzungen (2019: 52), 46 Diebstählen (43) und 19 Beleidigungen (19). Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten sank den Angaben zufolge von 35 im Jahr 2019 auf 18 in diesem Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.08.2022 | 06:30 Uhr