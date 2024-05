Zu wenig Personal: Bahnstrecke Hameln-Elze bleibt weiter gesperrt Stand: 22.05.2024 08:24 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Hameln und Elze bleibt länger gesperrt als geplant. Grund dafür ist laut Deutscher Bahn (DB) Personalmangel. Die im Oktober beschädigte Eisenbahnbrücke habe keinen Einfluss.

Pendlerinnen und Pendler müssen sich noch bis voraussichtlich November gedulden, bevor zwischen Hameln und Elze wieder Züge fahren. Zunächst hatte die Deutsche Bahn geplant, die Strecke im April wieder in Betrieb zu nehmen. Dann galt Mitte Juni als neuer Termin. Nun dauert es noch einmal länger.

Bahn hat Personal abgebaut

Mit der im Oktober beschädigten Eisenbahnbrücke hat die aktuelle Sperrung nichts mehr zu tun. Die Bahnüberführung ist laut DB repariert. Das Problem liegt im Stellwerk in Kreiensen (Landkreis Northeim), von wo aus die Strecke Hameln-Elze gesteuert wird. Einerseits wollte die Bahn das Stellwerk digital modernisieren, um weniger Personal zu benötigen. Der Einbau der neuen Technik habe sich unvorhergesehen verzögert, so eine Bahnsprecherin. Knappes Baumaterial, Lieferengpässe, Kabeldiebstahl und schlechtes Wetter soll dabei eine Rolle gespielt haben. Allerdings hatte die Bahn in dem Stellwerk vorher Personal abgebaut, das nun fehlt.

Scharfe Kritik der Politik

Regionale Politikerinnen und Politiker kritisieren die erneute Verzögerung scharf. Das sei eine Katastrophe, so die CDU-Landtagsabgeordnete Barbara Otte-Kinast. Die Bahn solle das Problem lösen und sich nicht ständig Ausreden einfallen lassen. Für den SPD-Landtagsabgeordneten Constantin Grosch ist der Abzug von Personal skandalös. Grosch und andere Politikerinnen und Politiker wollen nun Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) einschalten, damit dieser bei der DB interveniert.

