Stand: 09.08.2023 10:42 Uhr Zehn tote Schafe in Burgwedel bei Hannover - waren es Wölfe?

In Burgwedel (Region Hannover) sind mehrere Schafe mutmaßlich durch einen Wolfsangriff getötet worden. Wie die Polizei Großburgwedel am Mittwoch mitteilte, wurden am Dienstag neun Schafe tot auf einer Wiese in der Ortschaft Wettmar aufgefunden. Ein weiteres Schaf war so schwer verletzt, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Laut Polizei deuten die ersten Ermittlungen darauf hin, dass die Schafe von einem Wolf gerissen wurden. Der zuständige Wolfsberater des Landes wurde hinzugezogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.08.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf