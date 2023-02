Stand: 16.02.2023 15:14 Uhr Wolf aus Niedersachsen in Luxemburg nachgewiesen

Ein Wolf aus Niedersachsen hält sich inzwischen in Luxemburg auf. Anhand eines Haarbüschels, das an einem Stacheldrahtzaun im Nordosten gefunden wurde, sei bestätigt worden, dass der Wolf aus dem Rehburger Rudel westlich von Hannover stammte, teilte die Naturverwaltung des Landes mit. Das Tier sei im Juli 2022 erstmals nahe Drenthe in den Niederlanden nachgewiesen worden, danach seit November 2022 mehrmals in Belgien. Seit einigen Monaten halte sich das Tier nun in der belgisch-luxemburgischen Grenzregion auf, hieß es.

