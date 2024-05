Stand: 06.05.2024 12:15 Uhr 22-Jähriger klaut Auto und liefert sich Verfolgungsjagd

Höchstwahrscheinlich berauscht und ohne Führerschein hat in Wunstorf (Region Hannover) ein 22-Jähriger versucht, vor der Polizei zu fliehen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, habe er aufs Gaspedal gedrückt. In einer Rechtskurve kam der Wagen demnach von der Straße ab und prallte gegen einen Mast, so die Polizei. Der junge Mann und seine drei Beifahrer hätten ihre Flucht zu Fuß fortgesetzt, seien aber wenig später gefasst worden. Der 22-Jährige hatte vor der Fahrt offenbar Drogen genommen und habe keine Fahrerlaubnis besessen. Das Auto wurde Tage zuvor in Sehnde als gestohlen gemeldet, hieß es weiter.

