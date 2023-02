Stand: 07.02.2023 20:24 Uhr Lüneburger Heide: Zwei Wölfe bei Verkehrsunfällen getötet

Innerhalb weniger Tage sind auf der Bundesstraße 209 im Landkreis Lüneburg zwei Wölfe von Autos erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei stieß ein Fahrzeug am Montagabend zwischen Neu Oerzen und Drögennindorf mit einem Wolf zusammen. Das Tier starb noch am Unfallort. Bereits am vergangenen Freitag kollidierte bei Amelinghausen ein Auto mit einem Wolf. Der Kadaver wurde erst am nächsten Tag mehrere hundert Meter vom Unfallort gefunden. Um die Bergung kümmerte sich in beiden Fällen ein Wolfsberater.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.02.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf