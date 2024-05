Wochen der Wiederbelebung bilden Kinder zu Lebensrettern aus Stand: 23.05.2024 15:11 Uhr Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde: Damit auch Schüler im Ernstfall wissen, wie sie schnell Hilfe leisten können, finden bis zum 21. Juni die Wochen der Wiederbelebung an Schulen in Niedersachsen statt.

Mit der Aktion soll auf das Thema der Wiederbelebung aufmerksam gemacht werden. Denn laut dem Niedersächsischen Kultusministerium sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit eine der häufigsten Todesursachen. An den Wochen der Wiederbelebung können sich alle Schulen in Niedersachsen beteiligen. Das Hauptziel sei es, Schüler, Lehrkräfte und die gesamte Schulgemeinschaft für Wiederbelebungen im Fall eines plötzlichen Herzstillstands zu sensibilisieren.

"Gemeinsam kann dazu beigetragen werden (...) Leben zu retten", heißt es vom Kultusministerium. An der Aktion beteiligt sich beispielsweise auch die IGS List in Hannover. Am Freitag wird die Schule von Studierenden der Medizinischen Hochschule Hannover besucht, die die Schüler über erste Hilfe aufklären sollen. In der Sporthalle sollen die Schülerinnen und Schüler dann die Wiederbelebung an Übungspuppen lernen. "Dies kann für uns alle lebensrettend sein", sagt der Schulleiter Martin Hahnheiser.

Weitere Informationen Reanimation: So funktioniert Herzdruckmassage zur Wiederbelebung Bei einem Herzstillstand zählt jede Minute. Deshalb kommt es auf eine schnelle Reanimation an. Was ist zu beachten? (22.02.2024) mehr Erste Hilfe: Diese Songs können Leben retten Erst 112 wählen, dann erste Hilfe leisten: Um das Herz eines Menschen am Leben zu erhalten, braucht es mindestens 100 Schläge pro Minute - eine Geschwindigkeit, die sich auch im Beat ausgewählter Songs wiederfindet. (18.12.2023) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Herz-Kreislauferkrankungen