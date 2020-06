Stand: 13.06.2020 13:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wisentgehege: Polarwolfwelpen auf Entdeckertour

Im Wisentgehege in Springe (Region Hannover) gehen derzeit fünf kleine Polarwolfwelpen auf Entdeckertour. Die kleinen Wölfe wurden vor einem Monat, am 14. Mai, geboren. Wolfsmama "Lomasi" und Wolfspapa "Makui" kümmern sich gemeinsam um den Nachwuchs. "Es sind keine Handaufzuchten", sagte Thomas Henning, Leiter des Wildparks.

Scheue Welpen suchen vorsichtig zu Menschen Kontakt.

Die grauen Fellknäuel verbrachten die ersten Wochen ihres Lebens in ihrer Wurfhöhle. Erst seit einigen Tagen kommen sie heraus, wie Wolfsexperte Thomas Vogelsang sagte. "Die scheuen Welpen suchen vorsichtig Kontakt zu mir." Er darf sich ihnen nähern und sie sogar in die Hand nehmen.

Wolfsnachwuchs wird abgegeben

Neben der Muttermilch haben die kleinen Wölfe schon Geschmack an den ersten Brocken Fleisch gefunden. Im Alter von drei bis vier Monaten sollen sie an einen anderen Wildpark abgegeben werden. Das Gehege wäre für so viele Wölfe zu klein.

