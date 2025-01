Wirtschaft in Niedersachsen: Nord/LB erwartet für 2025 Rückgang Stand: 10.01.2025 15:07 Uhr Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) rechnet für 2025 mit einem Rückgang der Wirtschaft in Niedersachsen um 0,1 Prozent. Vor allem die Autoindustrie bereite Sorgen. Hoffnung gebe es dagegen für den Energiesektor.

Nach einem schwachen Wirtschaftsjahr 2024 sei auch 2025 keine Besserung in Sicht, heißt es in einer am Freitag vorgestellten Neujahrsprognose der Nord/LB. Demnach rechnen die Experten erneut mit einem Rückgang der niedersächsischen Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent. Die Stimmung der meisten Unternehmen sei "überwiegend eingetrübt" - insbesondere in der Autoindustrie. Dies wiegt umso schwerer, weil die niedersächsische Industrie von einem hohen Anteil der Branche "Automotive und Fahrzeugbau" geprägt ist, so die Experten.

Pessimistische Stimmung bei energieintensiven Branchen

Aber auch bei den sogenannten Investitionsgütern und in energieintensiven Branchen wie Chemie, Papier, Glas und Metallerzeugung blicke man eher pessimistisch in die Zukunft. Einzig dem Energiesektor bescheinigen die Volkswirte ein gewisses Wachstumspotenzial. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Aufbau einer niedersächsischen Wasserstoffwirtschaft dürften jedoch nicht ausreichen, um die Belastungen in den anderen Sektoren auszugleichen.

Mini-Wachstum für ganz Deutschland erwartet

Etwas optimistischer blicken die Volkswirte der Bank auf die wirtschaftliche Entwicklung für ganz Deutschland. Während hier für 2024 zwar ebenfalls ein Rückgang sogar um 0,2 Prozent erwartet wird, könne es 2025 bundesweit aber wieder ein leichtes Wachstum um 0,2 Prozent geben. "Es wird vieles davon abhängen, inwieweit sich die innen- und außenpolitischen Unsicherheiten verringern", sagte Nord/LB-Expertin Martina Noß. Sollten Verbesserungen ausbleiben, sei auch im laufenden Jahr nicht von realen Wachstumsbeiträgen der niedersächsischen Industrie auszugehen.

Zuletzt habe sich die wirtschaftspolitische Unsicherheit mit dem Präsidentschaftswahlsieg von Donald Trump in den USA, dem Aus der Ampel-Koalition in Deutschland und dem Scheitern der französischen Regierung Michel Barnier erheblich verstärkt, heißt es in der Neujahrsprognose.

