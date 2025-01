Millioneninvestition: Niedersachsen fördert Wasserstoff-Pipeline Stand: 07.01.2025 10:01 Uhr Mit überschüssigem Windstrom auf der Nordsee soll künftig grüner Wasserstoff erzeugt werden. Für den Transport steht die Pipeline "Aquaductus" in den Startlöchern.

Der Anlaufpunkt soll bei Wilhelmshaven liegen. Für einen 100 Kilometer langen Teil der Pipeline stellt die Landesregierung 60 Millionen Euro bereit, wie das Umweltministerium mitteilte. Weitere Fördermittel von rund 140 Millionen Euro kommen von der Bundesregierung. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft.

BUND kritisiert "Aquaductus"-Pipeline

Kritik an dem Vorhaben kommt vom Landesverband Niedersachsen des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die "Aquaductus"-Pipeline müsste das Wattenmeer durchqueren, was den Status als UNESCO-Weltnaturerbe weiter gefährden würde, so Marine Perrin vom BUND Niedersachsen.

Wasserstoff-Pipeline: Umweltministerium weist Kritik zurück

Das Umweltministerium weist die Kritik des BUND zurück. Vor dem Bau werde es Umweltprüfungen geben, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Wenn der Bau abgeschlossen ist, sei die Pipeline kein Umweltrisiko für die Nordsee.

