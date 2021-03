Stand: 11.03.2021 19:58 Uhr Wieder Einbruch mit Auto in Juweliergeschäft in Hannover

Erneut sind unbekannte Täter mit einem Auto in ein Juwelier-Geschäft in der hannoverschen Innenstadt gefahren und haben sich so Zutritt verschafft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stahlen die Täter Schmuck aus dem Geschäft in der Georgstraße. Dann flüchteten sie in einem hellen Auto der Marke Audi mit der Beute. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht geklärt. Die Beamten prüfen nun, ob dieser Fall mit einem ähnlichen Einbruch Anfang Februar - nur wenige Meter entfernt von aktuellen Tatort - zusammenhängen könnte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0511) 109-2717.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.03.2021 | 15:00 Uhr