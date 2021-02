Stand: 03.02.2021 17:33 Uhr Hannover: Spektakulärer Juwelenraub in der Innenstadt

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Auto mit drei noch unbekannten Tätern gezielt gegen die Tür eines Juweliergeschäfts gesteuert worden. Die Täter verschafften sich so Zutritt zum Geschäft und entwendeten dort hochwertigen Schmuck, wie die Polizei mitteilte. Anschließend seien die Täter mit dem zuvor gestohlenen Auto vom Tatort geflüchtet. Beim Fahrzeug handelt es sich nach Auskunft der Polizei um einen dunkelblauen Mazda CX 5, mit dem die Täter rückwärts die Tür des Juweliergeschäfts an der Luisenstraße in Hannovers Innenstadt rammten. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.02.2021 | 06:30 Uhr