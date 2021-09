Stand: 20.09.2021 08:47 Uhr Weltkindertag: Kinder malen und basteln für ihre Rechte

Heute ist Weltkindertag. Deshalb wollen junge Patientinnen und Patienten der Kinderklinik Auf der Bult in Hannover auf ihre Rechte aufmerksam machen. Die Jugendlichen leben in einer Therapie-Station. Gerade in der Corona-Pandemie sei es häufig zu häuslicher Gewalt gekommen, der die Kinder hilflos ausgesetzt waren, heißt es von der Klinik. Mit einer Kunstaktion wollen die Patientinnen und Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie deshalb ein Zeichen setzen, dass Kinder schutzbedürftig sind und sicher leben sollen.

