Stand: 04.12.2020 14:37 Uhr Wegen Corona und Kälte: Obdachlose in Hotels untergebracht

Mit Hilfe von Spenden in Höhe von rund 150.000 Euro werden 34 obdachlose Menschen in zwei Hotels in Hannover untergebracht. Die Zimmer werden von der "Niedergerke Stiftung" finanziert, wie die Initiatoren am Freitag in Hannover bekannt gaben. Betreut werden die 28 Männer und sechs Frauen von Diakonie, Arbeiterwohlfahrt und Caritas. "Die Menschen können zur Ruhe kommen und Perspektiven entwickeln, was im schieren Kampf ums Überleben auf der Straße nicht möglich ist", sagte Axel Fleischhauer von der Selbsthilfe für Wohnungslose. Es gebe eine lange Warteliste für das Projekt.

