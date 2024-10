Stand: 15.10.2024 11:29 Uhr Wasserwerker-Betrug in Hildesheim: Wieder Seniorin bestohlen

In Hildesheim treiben Betrüger ihr Unwesen, die sich als Wasserwerker ausgeben. Am Montag konnten sie wieder Geld von einer Seniorin erbeuten. Wie die Polizei mitteilte, klingelten zwei Männer gegen Mittag bei der älteren Frau. Sie behaupteten, dass die Wasserleitungen überprüft werden müssten. Die Seniorin ließ einen der Männer in die Wohnung. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass in einem Zimmer Geld fehlte. Die Frau beschrieb die Männer wie folgt: etwa 1,75 Meter groß, zirka 35 Jahre alt. Beide sollen graue Arbeitskleidung getragen haben. Schon vor drei Wochen fielen Männer im Raum Hildesheim auf, weil sie bei älteren Menschen geklingelt und sich als Wasserwerker ausgegeben hatten. Die Polizei rät, Fremde, die unaufgefordert vor der Haustür stehen, niemals herein zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Stadtbahnfahrer

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim