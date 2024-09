Stand: 25.09.2024 14:18 Uhr Betrüger in Hildesheim: Falsche Wasserwerker klingeln bei Senioren

Unbekannte Täter haben sich in Hildesheim und Sarstedt (Landkreis Hildesheim) als Wasserwerker ausgegeben, um Geld von Seniorinnen und Senioren zu erbeuten. Der Polizei wurden am Dienstag drei ähnliche Vorfälle gemeldet. Die Täter klingelten demnach unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen, bei mehreren Senioren. Mal sei es um einen vermeintlichen Wasserschaden, mal um die Wasserqualität gegangen. In einem Fall konnte ein Täter Geld erbeuten. Den Angaben zufolge betrat er die Wohnung einer älteren Frau in Sarstedt und bat sie, den Wasserhahn im Badezimmer aufzudrehen. Währenddessen verließ der Unbekannte die Wohnung. Die Frau stellte im Nachhinein fest, dass ihr Geld fehlte. Die betroffenen Senioren gaben eine ähnliche Beschreibung der Täter ab: etwa 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 40 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, kräftige Statur. Die Polizei prüft nun, ob die Vorfälle miteinander zusammenhängen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim