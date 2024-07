Stand: 23.07.2024 13:15 Uhr Polizei warnt vor falschem Wasserwerker in Hann. Münden

In Hann. Münden hat sich ein Unbekannter laut Polizei als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben und eine Seniorin bestohlen. Eine Frau habe den Mann hereingelassen, nachdem er an der Tür vorgegeben habe, den Wasserdruck prüfen zu wollen. In einem vermutlich unbeobachteten Moment soll der Unbekannte Schmuck und Bargeld im Wert von über 1.000 Euro gestohlen haben, so die Polizei. Die Göttinger Polizei verweist deshalb auf einen Ratgeber, um Trickbetrug zu verhindern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall. Der Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen und eine Weste getragen haben. Menschen, die am Montagvormittag etwas Verdächtiges in der Vogelfängerstraße in Hann. Münden erlebt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 2115 zu melden.

