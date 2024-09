Stand: 11.09.2024 11:05 Uhr 86-Jährige wird in Northeim Opfer von falschen Handwerkern

Zwei Männer haben sich in Northeim als Wasserwerker ausgegeben und eine Seniorin bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, klingelten die beiden Männer und sagten der Frau, es habe einen Rohrbruch in der Etage über ihr gegeben. Um ihn zu reparieren, müssten sie auch in die Wohnung der Seniorin. Die 86-Jährige sei dann laut der Polizei von einem der Männer im Badezimmer abgelenkt worden. Der zweite Täter habe dann aus dem Schlafzimmer Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von rund 2.000 Euro stehlen können. Beide Männer sollen etwa 20 Jahre alt sein, schlank, mit Jeans begleitet gewesen sein und Hochdeutsch gesprochen haben, so die Ermittler. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei Northeim unter Telefon (05551) 914 80 melden.

