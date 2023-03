Warnstreik am Flughafen: Massive Ausfälle am Hannover Airport Stand: 13.03.2023 08:27 Uhr An mehreren Flughäfen ruht heute wegen Warnstreiks der Flugverkehr - darunter auch in Hannover und Bremen. In dieser Woche sind in Niedersachsen auch Warnstreiks in Kliniken, Kitas und im ÖPNV angekündigt.

Am Flughafen in Hannover-Langenhagen haben die Beschäftigen der Bodenverkehrsdienste ihre Arbeit bereits am Sonntagabend um 21 Uhr niedergelegt. Um Mitternacht folgte das Luftsicherheitspersonal. Der Ausstand soll 24 Stunden dauern. "Die Beteiligung ist hoch, die Leute sind motiviert", sagte Gewerkschaftssekretär Lars Kalkbrenner. In Hannover waren eigentlich 35 Starts und 34 Ankünfte geplant. Die meisten wurden bereits gestrichen. Der Flughafen Hannover informiert auf seiner Homepage, dass in der Zeit von Sonntagabend um 21 Uhr bis Dienstag um 1.30 Uhr kein regulärer Flugbetrieb stattfindet. Voraussichtlich seien nur Not- und Rettungsflüge möglich, hieß es. Der Hannover Airport bittet alle betroffenen Passagiere, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen.

Warnstreik: Keine Flüge in Bremen und Hamburg

Auch in Bremen wird den ganzen Tag über kein Flugzeug starten oder landen, ebenso wenig in Hamburg. Dort wurden alle 123 Abflüge gestrichen - und das mitten in den Hamburger Osterferien. Ver.di wirbt bei den Passagieren um Verständnis. Hintergrund sind demnach einerseits die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst, andererseits die bundesweiten Mantel-Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Die Gewerkschaft plant heute gegen 11 Uhr eine etwa eineinhalbstündige Kundgebung vor dem Flughafengebäude in Langenhagen (Region Hannover).

Warnstreiks auch in Krankenhäusern, Kitas und ÖPNV

In dieser Woche erwartet Niedersachsen eine groß angelegte Warnstreik-Woche: Betroffen sind Krankenhäuser, Pflegeheime, die Müllabfuhr, Kitas und der öffentliche Nahverkehr. Neben Arbeitsniederlegungen bei den Hannoverschen Verkehrsbetrieben Üstra, der dortigen Müllabfuhr (aha) und der kommunalen Verwaltung werden am Dienstag und Mittwoch auch Beschäftigte des Gesundheitswesens zum Warnstreik aufgerufen. Das treffe auch die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Die Gewerkschaft forderte alle Krankenhäuser eigenen Angaben zufolge auf, Notdienstvereinbarungen abzuschließen. Warnstreiks sind ver.di zufolge geplant im Klinikum Region Hannover, im Städtischen Klinikum Lüneburg, im Klinikum Oldenburg, im Klinikum Braunschweig und im Klinikum Wolfsburg. In Braunschweig gab es bisher noch keine Notdienstvereinbarung.

Inflation, Heizkosten, Benzinpreis: Gewerkschaften fordern Ausgleich

"Die Inflationsentwicklung, Lebensmittel-, Energie- und Benzinpreise reißen tiefe Löcher in die Haushaltskassen der Beschäftigten. Viele von ihnen wissen nicht, wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten sollen, einige können ihre Mieten oder Heizkosten nicht mehr zahlen", sagte ver.di-Chef Frank Werneke. Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat; Azubis müssten mindestens 200 Euro mehr bekommen. Die Arbeitgeber hatten für Nicht-Azubis fünf Prozent mehr Lohn geboten.

Ver.di: Angebot ist "eine Frechheit" und "respektlos"

"Das Angebot, das uns die Arbeitgeber Ende Februar gemacht haben, ist eine Frechheit. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen wurden in der Pandemie beklatscht und bejubelt. Zum Dank dafür soll ihnen der Lohn gekürzt werden können, wenn es einem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht. Das ist respektlos“, sagte David Matrai, Fachbereichsleiter im ver.di-Landesbezirk Niedersachsen. Die Aktionen und Proteste hätten offenbar noch nicht ausgereicht, um die Arbeitgeber zum Umdenken zu veranlassen, schrieb die Gewerkschaft. Ver.di-Chef Frank Werneke sagte: "Dann werden wir eine Schippe drauflegen."

Hannover: Stadtbahnen, Busse und Müllabfuhr werden bestreikt

Am Dienstag soll der Bus- und Bahnverkehr der Üstra bestreikt werden. Zudem sind alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hannover - egal ob beim Bund, bei Kommunen oder der Region beschäftigt - zum Warnstreik aufgerufen. Dies betrifft die gesamte Verwaltung und auch Kitas. Auch die Müllabfuhr in der Region Hannover beteiligt sich am Warnstreik. Von Dienstag bis Donnerstag seien zeitweise Ausstände geplant, sodass der Müll an diesen Tagen liegen bleiben werde, teilte der Müllentsorger aha mit.

