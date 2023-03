Flughafen Hamburg: Ab Dienstag wieder normaler Flugbetrieb Stand: 13.03.2023 20:20 Uhr Wegen eines Streiks fielen am Hamburger Flughafen am Montag alle Flüge aus. Am Dienstag soll der Flugbetrieb aber wieder normal laufen. Die Gewerkschaft ver.di hatte zu dem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Gestreikt wurde auch in Hannover und Bremen.

Nach den warnstreikbedingten Ausfällen am Montag rechnet der Hamburger Flughafen am Dienstag mit keinen weiteren Einschränkungen. Man gehe von einem normalen Betrieb aus, sagte Flughafensprecherin Janet Niemeyer. Weil Passagiere ihre wegen des Arbeitskampfs gestrichenen Flüge umgebucht hätten, könnten einzelne Flüge jedoch stärker ausgelastet sein. Die rund 2.000 Beschäftigten am Hamburger Flughafen haben ihre Arbeit mit Beginn der Nachtschicht am Sonntagabend niedergelegt. "Der Streik ist pünktlich losgegangen", sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe. Am Montagmorgen herrschte daraufhin gähnende Leere im Hamburger Flughafen, die Fluggäste hatten sich offenbar auf den Warnstreik eingestellt.

Insgesamt 123 Abflüge und 50 Ankünfte entfallen

Der Hamburger Flughafen rechnete für heute mit erheblichen Einschränkungen für Zehntausende Reisende. "Weil die Fluggäste die bestreikte Kontrollstelle nicht passieren können, werden alle geplanten 123 Abflüge gestrichen oder finden ohne Passagiere statt", hatte der Airport bereits am Sonnabend mitgeteilt. Nach Angaben des Flughafens wurden auch einige Flüge gestrichen, die für Sonntag nach 22 Uhr geplant waren. Betroffen sind heute zudem 50 der 121 geplanten Ankünfte in Hamburg.

Urlauberinnen und Urlauber enttäuscht

Allerdings landeten Maschinen auf dem Hamburger Flughafen aus Helsinki, Istanbul und Frankfurt, um Passagiere abzusetzen. Viele Urlauberinnen und Urlauber seien enttäuscht, sagte Flughafensprecherin Katja Bromm zu NDR 90,3: "Wir haben viele E-Mails bekommen, dass viele Familien schon ganz lange auf diesen Urlaub hingespart haben und nun entsetzt sind. Da sind große Emotionen im Spiel." Sie ärgere sich, dass ver.di immer die Flughäfen bestreike.

Fluggäste sollen Airline oder Reiseveranstalter kontaktieren

Fluggästen riet der Airport, sich über ihren Flugstatus auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls Kontakt zur Airline oder dem Reiseveranstalter aufzunehmen. Aufgrund des Warnstreiks ist heute Abend auch kein Vorabend-Check-In für Flüge am Dienstag möglich. Die von Streichungen ihrer Flüge betroffenen Passagiere und Passagierinnen bat der Flughafen, nicht zum Flughafen zu kommen. Informationen zu gestrichenen Flügen finden Sie auch im NDR Text.

Streiks auch in Hannover, Bremen und Berlin

Auch die Flughäfen Hannover, Bremen und Berlin-Brandenburg werden bestreikt. In Hannover und Bremen ruht der Flugverkehr komplett, wie Sprecherinnen beider Flughäfen und ein ver.di-Sprecher am Morgen bestätigten. Von Sonntagabend 21 Uhr bis Dienstag 1.30 Uhr waren in Hannover 76 Flüge geplant - 35 Abflüge und 41 Ankünfte. Laut dem Flughafenbetreiber sollen zumindest Notfall- und Rettungsflüge möglich sein. In Bremen sollten heute 20 Flieger starten und 19 landen.

Flughafen rechnet mit Umbuchungen auf Dienstag

Der Flughafen rechnet mit zahlreichen Umbuchungen auf Dienstag und die nachfolgenden Tage. Dadurch wird es dann vermutlich sehr voll werden, der Flughafen rät Reisenden, rechtzeitig zu kommen. "Dieser Streik wird damit zum wiederholten Male und ganz bewusst auf dem Rücken der Hamburger Passagiere ausgetragen", sagte Airport-Sprecherin Janet Niemeyer. Dass Tarifeinigungen auch ohne Streiks möglich seien, habe die Tarifeinigung für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste am Hamburg Airport gezeigt. "Die Mitarbeitenden erhalten künftig durchschnittlich rund 20 Prozent mehr Gehalt."

Auch Beschäftigte der Sicherheitsdienste sollen streiken

Ver.di rief für heute unter anderem die rund 800 Beschäftigten des Hamburger Flughafens sowie mehrerer Flughafentöchter (Instandhaltung, IT, Parkraumbewirtschaftung) zum Streik auf, die direkt unter den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes fallen oder indirekt über Haustarifverträge an ihn gekoppelt sind. Aufgerufen sind aber auch die rund 1.200 Beschäftigten der Sicherheitsdienste, die unter den bundesweiten Tarifvertrag in der Luftsicherheit fallen, sowie die Mitarbeitenden der Passagierabfertigung.

"Alle diese Unternehmen eint, dass der Flugverkehr längst wieder boomt und sie sehr gut verdienen", sagte Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe. Die Geschäftsführungen weigerten sich aber, ihre Beschäftigten angemessen und fair zu entlohnen. "Viele Familien haben in den vergangenen Jahren mit Inflation und Corona viel Geld verloren, Geld, das ihnen jetzt fehlt." Die Beschäftigten der Luftsicherheit verhandelten seit mehr als zwei Jahren über ihre Zulagen, so Stubbe. "Bislang bewegen sich die Arbeitgeber überhaupt nicht." Die unregelmäßigen Dienstzeiten stellten eine hohe Belastung dar und müssten entsprechend honoriert werden.

Zuletzt Warnstreik im Februar

Bereits Mitte Februar hatte es am Flughafen Hamburg einen 24-stündigen Warnstreik gegeben. Davon waren nach Angaben des Flughafens 253 Flüge und etwa 32.000 Passagiere betroffen. Neben Hamburg hatte ver.di im Februar auch die Flughäfen in Hannover und Bremen weitgehend lahmgelegt.

Nächste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt Ende März

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2.500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

