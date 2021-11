Stand: 24.11.2021 18:59 Uhr Warnstreik: Tausende Beschäftigte in Hannover auf der Straße

Tausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Niedersachsen haben sich im laufenden Tarifstreit an einem Warnstreik beteiligt. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di gingen am Mittwoch in Hannover rund 2.000 Menschen auf die Straße, darunter auch Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei, GdP. Die Gewerkschaften fordern unter anderem fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro, für die Beschäftigten im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde findet am Sonnabend und Sonntag in Potsdam statt. Die zweite Verhandlungsrunde war Anfang November ergebnislos beendet worden. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), vertreten durch den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), hatte die Forderungen als unrealistisch zurückgewiesen.

VIDEO: Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes streiken in Hannover (1 Min)

