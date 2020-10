Stand: 23.10.2020 09:49 Uhr Wangenküsschen beim Friseur: Polizei schließt Geschäfte

Die Polizei hat in der Innenstadt von Hannover mehrere Bars und Friseur-Geschäfte wegen fehlender Hygiene-Konzepte geschlossen. Die Beamten hatten nach eigenen Angaben bereits am Wochenende Bars kontrolliert und teilweise fehlende Konzepte bemängelt. Drei erneut kontrollierte Bars hätten diese nun noch immer nicht vorlegen können. Auch zwei Friseur-Geschäfte wurden geschlossen, weil sie Auflagen missachtete hatten. So seien etwa Kunden auch im Beisein der Polizei mit Wangen-Küsschen verabschiedet worden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.10.2020 | 06:30 Uhr