Stand: 23.11.2024 10:00 Uhr Vom Fernsehturm zum Wohnprojekt: "Telemoritz" hat neuen Besitzer

Der "Telemoritz" in Hannover hat einen neuen Eigentümer. Der Investor Oliver Blume habe den Kaufvertrag für den Turm und das dazugehörige Grundstück am Freitag unterschrieben, wie Volkswagen Nutzfahrzeuge mitteilte. Eine Projektentwicklungsgesellschaft des Unternehmers will den Fernsehturm zum Wohnraumprojekt umbauen und dort unter anderem Wohnungen, zwei Gärten und Kultur- sowie Eventflächen in den oberen Etagen schaffen. "Der 'Telemoritz' ist ein ikonisches Wahrzeichen mit Geschichte, und wir freuen uns sehr, dieses prägende Symbol für Hannover zu einer neuen Bestimmung zu führen", sagte Blume laut einer Mitteilung am Freitag. Durch die Verbindung von Wohnraum und Kultur werde ein Ort geschaffen, der Menschen verbindet, so der Investor. VW Nutzfahrzeuge wollte den maroden Turm ursprünglich abreißen lassen, wenn sich keine andere Lösung bietet, da eine Sanierung das Unternehmen Millionen gekostet hätte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover