Stand: 23.08.2024 12:39 Uhr "Telemoritz" in Hannover steht ab sofort unter Denkmalschutz

Der "Telemoritz" in der Innenstadt von Hannover steht ab sofort unter Denkmalschutz. Das hat die Denkmalschutz-Abteilung der Stadt entschieden. Damit habe man nun entscheidenden Einfluss darauf, wie es mit dem maroden Turm in der Innenstadt weitergeht, sagte eine Stadtsprecherin dem NDR Niedersachsen. Den Turm betreffende Pläne müssen nun mit der Stadt abgesprochen werden. Unter anderem kann der einstige Fernsehturm damit nicht mehr so einfach abgerissen werden. Fachleute der Unteren Denkmalschutz-Behörde seien sie zu dem Ergebnis gekommen, dass der "Telemoritz" unter anderem stadtbild-prägend und historisch wertvoll sei, so die Sprecherin. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet. Derzeit gehört der Turm noch Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mehrere Initiativen haben bereits Konzepte entwickelt, wie er künftig genutzt werden könnte.

