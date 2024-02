"Telemoritz" in Hannover: VW reicht Abrissanzeige ein Stand: 14.02.2024 12:59 Uhr Dem alten Fernsehturm in der Innenstadt von Hannover droht der Abriss, weil die Sanierung dem Eigentümer VW offenbar zu teuer ist. Die Stadt möchte das als "Telemoritz" bekannte Wahrzeichen dagegen erhalten.

Am 8. Februar sei die sogenannte Abbruchanzeige beim Fachbereich Bauen der Landeshauptstadt Hannover eingereicht worden, sagte Josef Baumert vom Markenvorstand für Produktion und Logistik bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) am Mittwoch. Dem Autobauer gehört das 141 Meter hohe Bauwerk seit 2000. Noch in diesem Jahr soll die Werbung abgebaut werden. "Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen", so Baumert. "Aber am Ende ist die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger für mich doch wichtiger als der ideelle Wert des Turmes." Zuerst hatte die Hannoversche Allgemeine Zeitung über den drohenden Abriss berichtet.

Sanierung des "Telemoritz" würde mehrere Millionen kosten

Einem Gutachten von 2023 zufolge ist die Standsicherheit des Fernsehturms "grenzwertig", erklärte Baumert. Sollte der Turm erhalten bleiben, sei in den nächsten Monaten eine grundlegende Sanierung notwendig. Dafür bräuchte es Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe. Für eine mögliche öffentliche Nutzung, etwa als Restaurant, sei der Turm nicht ausgelegt. Ein tragfähiges Konzept einer alternativen Nutzung würde der Hersteller jedoch unterstützen. Jedes Angebot werde geprüft, hieß es.

Stadt will Alternativen für Nutzung prüfen

Die Stadt Hannover will einen Abriss des Fernsehturms verhindern. Das markante Gebäude präge das Stadtbild. "Wir versuchen alles, um den Turm zu erhalten, weil er auch ein großes Identifikationsmerkmal ist", sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Erhaltung des Gebäudes statisch möglich und finanzierbar ist und es ein neues Konzept für die Nutzung gibt, so Vielhaber. Das Thema werde in den Masterplan für das nördliche Bahnhofsumfeld einbezogen, das bereits durch den Neubau des Busbahnhofs und die Bahn-Zentrale teilweise aufgewertet wurde, heißt es von der Stadt.

"Telemoritz" bröckelt

Der auch als "Telemoritz" bekannte Fernmeldeturm wurde 1959 errichtet. Seit dem Bau eines größeren Fernsehturms in Hannover Anfang der neunziger Jahre sendet er aber kaum noch Signale. Vor fast vier Jahren bröckelte ein Betonstück auf die Straße und verfehlte zwei Passanten nur knapp. Seitdem waren immer wieder Industriekletterer zu sehen, die die Fassade des alten Fernsehturms kontrollierten.

