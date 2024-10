Der "Telemoritz" in Hannover soll zum Wohnturm werden Stand: 18.10.2024 19:55 Uhr Aus dem "Telemoritz" in Hannover soll ein Wohnturm werden. Ein Abriss des VW-Turms ist vorerst vom Tisch. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat der Stadt mitgeteilt, dass der Turm verkauft werden soll.

Die Vertragsgespräche mit einem Interessenten würden jetzt beginnen, sagte ein VWN-Sprecher am Freitag. Konkreter wurde der Unternehmenssprecher nicht. Ganz offensichtlich wird aber über den Plan von Oliver Blume verhandelt. Der Investor möchte rund um den Turm mindestens 120 Wohnungen bauen. Die Single-Appartements würden den "Telemoritz" über mindestens zwölf Etagen umschließen. Die Wohnungen sollen je 25 Quadratmeter groß sein und zwischen 450 bis 500 Euro Miete kosten, sagte der Unternehmer NDR Niedersachsen. Wegen der laufenden Vertragsverhandlungen wollte Blume den Zuschlag für seine Planungen nicht offiziell bestätigen.

Nicht zum Zug kommt vorerst die Initiative "Der Gute Turm" rund um den Unternehmer Daniel Pflieger, die für den "Telemoritz" alternativ ein Kultur- und Eventkonzept vorgelegt hatte. Er sei maßlos enttäuscht, nicht den Zuschlag bekommen zu haben, sagte Pflieger dem NDR Niedersachsen. Viele Unternehmen aus Hannover hätten sich an sein Team gewandt, um am alten Fernsehturm einen Raum für alle Hannoveraner zu schaffen. Aber es sei natürlich positiv, dass der Turm nicht abgerissen werde, so Pflieger.

Stadt begrüßt Erhalt des Wahrzeichens

Von der Stadt Hannover hieß es am Freitag, man begrüßt es, dass der "Telemoritz" als Teil der Stadtsilhouette erhalten bleibe. Das Bauamt wolle nun Gespräche führen, wie das Projekt umgesetzt werden kann - dabei müsse man unter anderem dem Denkmalschutz gerecht werden. Die Stadtpolitik hatte sich im Vorfeld für das Wohnbauprojekt von Oliver Blume ausgesprochen.

