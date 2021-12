Stand: 05.12.2021 10:38 Uhr Vier verletzte Polizisten nach Festnahme von 32-Jährigem

In Hildesheim hat ein Mann bei einem Polizeieinsatz in der Nacht zu Sonntag mehrere Beamte verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der 32-Jährige auf einem Tankstellengelände zunächst einem 27-jährigen Hildesheimer ins Gesicht geschlagen haben. Nachdem mehrere Streifenwagen vor Ort waren, forderten die Beamten den Mann mehrmals auf, seine Zigarette zu löschen und sich auszuweisen. Als ihm schließlich ein Polizist die Zigarette wegnahm, griff der 32-Jährige den Beamten den Angaben zufolge an und verletzte ihn schwer, unter anderem am Kopf. Dadurch verlor der Beamte kurzzeitig das Bewusstsein. Nachdem mehrere Polizisten den Mann zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt hatten, trat er einen Beamten und biss ihm in die Hand. Während der Festnahme war den Angaben zufolge auch ein Diensthund eingesetzt, der Beamte verletzte. Insgesamt wurden demnach vier Polizeibeamte bei dem Einsatz verletzt, drei von ihnen sind gegenwärtig nicht dienstfähig.

